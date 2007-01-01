Характеристики товара
Описание
Стул Харон воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и общественных мест. Уникальный дизайн стула станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.
Сидение изготовлено из полипропилена с армирующими добавками, каркас выполнен из металла с порошковым покрытием,. Все это обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.
Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина500 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес5.8 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки26.20 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет