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Настоящее фото товара Стул Харон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Харон, черный
5 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул Харон, черный

Артикул: CH-066-215
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Харон воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и общественных мест. Уникальный дизайн стула станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.

Сидение изготовлено из полипропилена с армирующими добавками, каркас выполнен из металла с порошковым покрытием,. Все это обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.

Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки26.20 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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