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Стул пластиковый Allegra-PP, белый - фото 1Стул пластиковый Allegra-PP, белый - фото 2

Стул пластиковый Allegra-PP, белый

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Стул пластиковый Allegra-PP, черный

Характеристики товара

Описание

Коллекция Allegra-PP, представленная на престижной выставочной ярмарке Spoga-Gafa of Cologne, является прекрасной новинкой. Чрезвычайно прочный и надежный, стул Allegra-PP также очень элегантно и удобно, идеально подходит для интеграции в любое пространство как внутри помещения, так и снаружи.

Стул Allegra-PP выполнен из перерабатываемого поликарбоната, ножки - из полипропилена.

Пластиковые стулья серии Allegra-PP станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Allegra-PP можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

  • изготовлен из высококачественного полипропилена и поликарбоната;
  • не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
  • устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
  • может быть разобран;
  • подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 450х590х850 мм.
Объем упаковки: 0.226 м³.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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