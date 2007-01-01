Мебель в эко стиле

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк светлый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк светлый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темный градиент, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк темный градиент
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк желто-коричневый патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк желто-коричневый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк зеленый патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк красный патина
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-7%
В наличииНовинка
4 690 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
4 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, старинный орех
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-3%
Новинка
4 490 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover-3%
Новинка
4 490 ₽4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover-8%
Новинка
4 590 ₽4 950 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Настоящее фото товара Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-10%
В наличииНовинка
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Кьявари Белый, береза
Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк патина, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кроссбэк патина
Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Молли Венге
Настоящее фото товара Стол Молли Вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Молли Вишня
Настоящее фото товара Стол Молли Дуб, произведённого компанией ChiedoCover
10 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Молли Дуб
Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Oslo, квадратный
Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Oslo, прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Oslo, круглый
Настоящее фото товара Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул складной Mason голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной Mason голубой
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул складной Mason белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Mason белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на ножках, произведённого компанией ChiedoCover
14 120 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Mork на ножках
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый One Shot с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
7 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot , произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый One Shot
Настоящее фото товара Стул пластиковый Malika, произведённого компанией ChiedoCover
5 360 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Malika
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Вольт рогожка, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, фиолетовый
Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Brabix черный
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 500 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прозрачный на полозьях Gliss желтый
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт, каркас хром, белая экокожа
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Лофт, каркас хром, дерево
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, красная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лофт, каркас хром, красная экокожа
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт, каркас хром, серая экокожа

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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