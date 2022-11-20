Стул пластиковый барный Air Bar красный

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый
Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый
Следующий Стул полубарный пластиковый Diva
Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки460х680х900 мм
Вес брутто24 кг
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.28 м3

Другие товары из раздела

Стул полубарный прозрачный IglooНастоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Igloo, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
14

Стул полубарный прозрачный Igloo

В наличии 29 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
13

Стул прозрачный Isy Antishock

В наличии 2 шт.
Стул прозрачный Isy Antishock, серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
13

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

С этим товаром покупают

Чехол 42, габардинНастоящее фото товара Чехол 42, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Чехол 42, габардин

Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
9

Чехол 38

Чехол 55, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 55, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол 55, бордовый

Чехол 27, серыйНастоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
9

Чехол 27, серый

Чехол ЕвроНастоящее фото товара Чехол Евро, произведённого компанией ChiedoCover
от750
107Хит

Чехол Евро

Чехол 24, габардинНастоящее фото товара Чехол 24, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от650
8

Чехол 24, габардин