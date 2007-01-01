Мебель для фаст-фудов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Пеони Д90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 200 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Пеони Д90 белый
Настоящее фото товара Стул Лион белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лион белый
Настоящее фото товара Стул Лион черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лион черный
Настоящее фото товара Стул Лион темный, произведённого компанией ChiedoCover
3 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лион темный
Настоящее фото товара Стул Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Неаполь
Настоящее фото товара Стул Генуя светлый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Генуя светлый
Настоящее фото товара Стул Генуя темный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Генуя темный
Настоящее фото товара Стул Генуя черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Генуя черный
Настоящее фото товара Дижон, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
5
Дижон
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Милан, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Милан
Настоящее фото товара Стул Киберон белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Киберон белый
Настоящее фото товара Стул Киберон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Киберон зеленый
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стул Гренобль, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Гренобль
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол деревянный Гренада
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Настоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Eames DST, круглый
Настоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Oslo, квадратный
Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Oslo, прямоугольный
Настоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
8 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Oslo, круглый
Настоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover-15%
11 990 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Eames DSW, прямоугольный
Настоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин винный
Настоящее фото товара Стол Дирк графит, произведённого компанией ChiedoCover
15 050 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Дирк графит
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Дублин коралл, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Дублин коралл
Настоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Дублин лепесток перца
Настоящее фото товара Стул Дублин террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин террариумный мох
Настоящее фото товара Стул Дублин тоффи, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Дублин тоффи
Настоящее фото товара Стол Дирк бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 050 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Дирк бежево-серый
Настоящее фото товара Стул Дублин золотая осина, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 100 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Дублин золотая осина
Настоящее фото товара Стол Аго натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
24 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Аго натуральный
Настоящее фото товара Стол Круде 140, произведённого компанией ChiedoCover
13 700 ₽
Оптовая цена
5
Стол Круде 140
Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
5
Столик Леборк
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол-трансформер Лерида белый
Настоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол-трансформер Лерида орех
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Grattoni, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Grattoni
Настоящее фото товара Стул пластиковый Grattoni, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Grattoni
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
14 190 ₽
Оптовая цена
5
Обеденная группа Лофт 1
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Обеденная группа Лофт 4
Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ коричневый

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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