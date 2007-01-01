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Настоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик, произведённого компанией ChiedoCover
Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик
26 оценок
3 090
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Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 1Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 2Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 3Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 4

Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик

Артикул: CH-036-754
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья395 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес4.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки1010 мм
  • Вес упаковки21.3 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики330
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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