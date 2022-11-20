Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Блюдо овальное с бортом 300 мм Royal White 4, 24
Стул пластиковый Bit, белый
Стул Версаль велюр черный
Стул Логан, велюр синий
Стул ткань сетка черная, спинка черная
Стол раскладной Roberto, дуб
Стул Лесной бежевый