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Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 1Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 2Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 3Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 4Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 5Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 6Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик - фото 7

Складной стул Джонни экокожа кремовый каркас металлик

5 оценок
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Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый
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Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья39.5 мм
  • Глубина сиденья39.5 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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