Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина с серебром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Наполеон, патина с серебром
434 оценки
9 1906
9 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Наполеон, патина с серебром - фото 1Стул Наполеон, патина с серебром - фото 2Стул Наполеон, патина с серебром - фото 3Стул Наполеон, патина с серебром - фото 4Стул Наполеон, патина с серебром - фото 5
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Наполеон, патина с серебром

Артикул: CH-017-480
434 оценки
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Наполеон, патина с бронзой
Фотография товара Стул Наполеон, патина с бронзой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Опус Оракулум
Фотография товара Стул Опус Оракулум от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветбелый, серебряный
  • Обивкаотсутствует
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты покрытияХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Наполеон, патина с серебром - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59012
10 890 ₽

Стул Наполеон Серебро, деревянный

419
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Черный, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
5 99029
8 390 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон Черный, деревянный

427
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89010
8 690 ₽

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

424
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Стул Наполеон Бронза, деревянный

431
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 0907
9 690 ₽

Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой

416
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29016
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
В наличии 278 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон NEW, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон NEW, капучино

435
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон чёрный, патина белая, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон чёрный, патина белая, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 0907
9 690 ₽

Стул Наполеон чёрный, патина белая, с подушкой

428
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4906
8 990 ₽

Стул Наполеон старинный орех, деревянный

416
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, подушка гобелен Земляничные воры морской, каркас бук

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный правый, белый, 140*120, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол компактный правый, белый, 140*120

6
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79020
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

12
Настоящее фото товара Стол Фиеро ЛДСП, белая древесина, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Стол Фиеро ЛДСП, белая древесина

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, серый, черный

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань

14
Настоящее фото товара Стол рабочий, 900*700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стол рабочий, 900*700, венге

12
  • бежевый
  • венге
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х900, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х900, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 1, 1500х900, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников

8
Настоящее фото товара Стол рабочий, 2000*900, брауни, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена

Стол рабочий, 2000*900, брауни

10
  • венге
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья наполеон

Фотография товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

409
  • прозрачный
  • золотой
  • серебряный
  • белый
В наличии 806 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Белый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99029
8 390 ₽

Стул Наполеон Белый, деревянный

413
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Золото, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89012
8 890 ₽

Стул Наполеон Золото, деревянный

410
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6906
9 190 ₽

Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой

409
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 0906
9 590 ₽

Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой

416
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 0906
9 590 ₽

Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой

425
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, цветной

33
Фотография товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New жемчужный, пластиковый

30
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, велюр Velutto 03, каркас бук

14
Фотография товара Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стул Наполеон с подушкой, экокожа Фаворит 10, РАЛ 3003

5

Товар в корзине

Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Наполеон, патина с серебром
от 9 190
9 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол компактный правый, белый, 140*120, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол компактный правый, белый, 140*120

6
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79020
4 690 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

12

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.01.2026 Столешницы Верзалит
Столешницы Верзалит

Перейдите, чтобы узнать подробности