9 190₽
Стол обеденный, 120*80 см, столешница МДФ, бук, черный
В наличии 12 шт.
12 490₽
Оптовая цена
Стол компактный правый, белый, 140*120
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 890₽20
6 090 ₽
Стол Лидер 2, 1800х900, белый, золотой
МИНПРОМТОРГ
от3 790₽20
4 690 ₽
Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников
от17 890₽
Оптовая цена
Стол Фиеро ЛДСП, белая древесина
МИНПРОМТОРГ
от11 190₽
Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, серый, черный
МИНПРОМТОРГ
от3 590₽8
3 890 ₽
Стол Лидер 1, 900*600, бук, шампань
от5 690₽
Оптовая цена
Стол рабочий, 900*700, венге
МИНПРОМТОРГ
от4 690₽
Стол Лидер 1, 1500х900, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников
от25 990₽
Оптовая цена
Стол рабочий, 2000*900, брауни
В наличии 2 шт.