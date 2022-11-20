Характеристики товара
Описание
- Максимально тонкий складной стол среди аналогов. Толщина стола в сложенном
состоянии всего 8 см.
- Габариты стола (ДхШхВ), см: в разложенном виде 140х70х73 см. в сложенном виде139х70х8 см.
- Сборка стола до рабочего состояния занимает не более 10 секунд.
- Каркас выполнен из бесшовной трубы Ø20 мм с толщиной стенки 2 мм, марки сталь20.
- Выдерживает распределённую нагрузку не менее 150 кг.
- В раскладном механизме установлены полиамидные подшипники, что обеспечивает
долгий срок службы.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером. Может быть в 3х
цветах: серебро, белый, черный.
- Столешница с прямыми или со скругленными углами, изготовлена из ЛДСП экологичного
класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Может быть в 3х цветах: белый, черный,
дуб сонома.
- Столы можно соединять между собой в единые модули с помощью стальных фиксаторов,
что удобно для оперативного оборудования помещения под любое мероприятие (банкеты,
семинары, мастер-классы, залы переговоров и т.д.)
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина700 мм
- Высота730 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал столешницыпластик, дуб
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1480 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки90 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки21 кг