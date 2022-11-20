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Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 1Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 2Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 3Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 4Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 5Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 6Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 7Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 8Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 9Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 10Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 11Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 12Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 13Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 14Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 15Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 16Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 17Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 18Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см - фото 19

Стол «Плияж-МАХ» 140х70х73см

Артикул: CH-050-950
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Максимально тонкий складной стол среди аналогов. Толщина стола в сложенном
    состоянии всего 8 см.
  • Габариты стола (ДхШхВ), см: в разложенном виде 140х70х73 см. в сложенном виде139х70х8 см.
  • Сборка стола до рабочего состояния занимает не более 10 секунд.
  • Каркас выполнен из бесшовной трубы Ø20 мм с толщиной стенки 2 мм, марки сталь20.
  • Выдерживает распределённую нагрузку не менее 150 кг.
  • В раскладном механизме установлены полиамидные подшипники, что обеспечивает
    долгий срок службы.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером. Может быть в 3х
    цветах: серебро, белый, черный.
  • Столешница с прямыми или со скругленными углами, изготовлена из ЛДСП экологичного
    класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Может быть в 3х цветах: белый, черный,
    дуб сонома.
  • Столы можно соединять между собой в единые модули с помощью стальных фиксаторов,
    что удобно для оперативного оборудования помещения под любое мероприятие (банкеты,
    семинары, мастер-классы, залы переговоров и т.д.)
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота730 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыпластик, дуб
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1480 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки90 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки21 кг

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