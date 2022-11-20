Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Вес3.17 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Стул Бостон 20мм
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Раунд 20мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный