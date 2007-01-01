Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Фолд, складной, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Фолд, складной, черный
37 оценок
1 79039
2 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 1Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 2Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 3Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 4Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 5Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 6Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 7Стул пластиковый Фолд, складной, черный - фото 8
3D-модель
Примерить в интерьере
Распродажа

Стул пластиковый Фолд, складной, черный

Артикул: CH-050-684
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул УНО, белый
Фотография товара Стул УНО, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота спинки: 38 см.
Толщина в сложенном виде: 4 см.
Материал каркаса - металл;
Материал сиденья - пластик;
Ширина - 43;
Глубина - 46;
Высота - 81;
Ширина сиденья - 38;
Глубина сиденья - 42;
Высота сиденья - 44;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.17 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, коричневый

48
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Сатурн

49
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 68010
4 050 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный

35
Хит
Фотография товара Стул складной Джон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул складной Джон, серый

26
Фотография товара Стул складной Джек светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джек светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Стул складной Джек светло-серый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89023
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс

38
В наличии 21 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, велюр, каркас бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, велюр, каркас бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стул раскладной Клак, велюр, каркас бук морилка светлый орех

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, белый, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, белый, мягкий

9
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, черный, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, черный, мягкий

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79017
8 090 ₽Оптовая цена

Скамейка Кейт 180 складная коричневая

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 230 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

6
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
Фотография товара Табурет складной Рэтт, синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет складной Рэтт, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет складной Рэтт, синий, ткань

13
В наличии 95 шт.
Фотография товара Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Скамья Лидер 8, 1200х300, уличная из реек

30
  • коричневый, черный
  • бежевый, золотой
  • оранжевый, черный
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19036
7 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

26
В наличии 864 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 638 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Комб, черный, зеленый, 2 шт в упаковке, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Комб, черный, зеленый, 2 шт в упаковке

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Стол Лидер 6

460

Другие товары из раздела складные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09033
7 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, белый

49
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от3 63010
4 000 ₽

Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам

38
Фотография товара Стул складной Скп-173 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Скп-173, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена

Стул складной Скп-173

48
В наличии 291 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99014
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, старинный орех

37
Фотография товара Стул Elevis белый полимер / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elevis белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Elevis белый полимер / светлый мусс

38
В наличии 30 шт.
Фотография товара Складной стул Дрезден, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул Дрезден, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Складной стул Дрезден, пластик

10
Распродажа
Фотография товара Стул складной Lilu белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Lilu белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99066
17 490 ₽Оптовая цена

Стул складной Lilu белый

15
  • оранжевый
  • серый
  • зеленый
  • белый
В наличии 103 шт.
Фотография товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий

11
  • белый
  • черный, металлический
  • коричневый, металлический
  • серый, металлический
В наличии 156 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гольф, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, произведённого компанией ChiedoCover
2 39034
3 590 ₽

Стул Гольф, складной

9
  • черный, серебряный
  • белый
  • разноцветный
  • бежевый
В наличии 8 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гольф, складной, цветной велюр, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, цветной велюр, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
2 39034
3 590 ₽

Стул Гольф, складной, цветной велюр, каркас шампань

6
  • черный, серебряный
  • белый
  • разноцветный
  • бежевый

Товар в корзине

Стул пластиковый Фолд, складной, черный
Стул пластиковый Фолд, складной, черный
от 1 790
2 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79017
8 090 ₽Оптовая цена

Скамейка Кейт 180 складная коричневая

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 230 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990

Подушка 01 для стула Фолд, с липучками, 3 см, Оксфорд 300Д бежевый

6
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
Фотография товара Табурет складной Рэтт, синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет складной Рэтт, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет складной Рэтт, синий, ткань

13
В наличии 95 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Падение цен
Падение цен

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности