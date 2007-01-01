Характеристики товара
Описание
Высота спинки: 38 см.
Толщина в сложенном виде: 4 см.
Материал каркаса - металл;
Материал сиденья - пластик;
Ширина - 43;
Глубина - 46;
Высота - 81;
Ширина сиденья - 38;
Глубина сиденья - 42;
Высота сиденья - 44;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.17 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет