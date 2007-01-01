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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ
9 оценок
4 140
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - фото 3Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - фото 4Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - фото 5
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-850
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки48/66 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3690
1200 600 750 16 19.5 3790
1200 800 750 16 23.3 4090
1500 800 750 16 27.2 4390
1500 900 750 16 29.6 4490
900 600 760 26 22.0 5490
1200 600 760 26 26.7 5990
1200 800 760 26 33.0 6790
1500 800 760 26 39.2 7190
1500 900 760 26 43.1 7390
900 600 766 32 25.3 5690
1200 600 766 32 31.0 6290
1200 800 766 32 38.7 7190
1500 900 766 32 51,2 7990






Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200*800, белый, кромка ПВХ - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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