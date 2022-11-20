Характеристики товара
Описание
Профиль каркаса: 20 мм
Сталь 1,2мм
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина370 мм
- Глубина560 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяжаккард
- Цветсиний, серебряный
Профиль каркаса: 20 мм
Сталь 1,2мм
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