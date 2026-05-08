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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя
42 оценки
3 7308
4 050 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 1Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 2Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 3Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 4Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 5Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 6Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 7
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Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя

Артикул: CH-003-179
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

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