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Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 1Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 2Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 3Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - фото 4

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя

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Характеристики товара

Описание

Профиль каркаса: 20 мм

Сталь 1,2мм

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяжаккард
  • Цветсиний, серебряный

Популярные варианты обивки

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете 1818
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона синяя - обивка в цвете blackblack
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