Стул Clack, букле Lanvin 497, ножки бук морилка светлый орех
Стул складной Compact, береза
Стул складной Торни, белый
Стул складной Торни, без покраски
Стул складной Торни, черный
Стул складной Торни, красный
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый
Стул складной Торни, старинный орех
Стул складной Торни, корица
Стул складной Торни, морилка красное дерево
Стул складной Торни, оранжевый
Стул складной Торни, жёлтый
Стул складной Торни, белый, мягкий
Стул Опус Slim
Стул Вивер складной
Стул складной Сандино, береза
Стул складной Compact, морилка черная