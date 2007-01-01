Характеристики товара
Описание
- Стул складывается, что позволяет экономить место при хранении;
- Подходит для дома, лоджии, сада, а также для кафе, баров и ресторанов;
- Оптимален с точки зрения цена/дизайн/качество;
- Надежен и легок в уходе;
- Сидение выполнено из ЛДСП и кож.зама;
- Размеры сидения: 320х320 мм; толщина сидения: 36 мм;
- Размеры в складном виде: 450х110х1035 мм;
- Устойчивые опоры выполнены из металлической трубы, диаметр/толщина каркаса: 20х1,5 мм;
- Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Расстояние от пола до перекладины: 300 мм; от перекладины до сидения: 450 мм;
- Максимальная нагрузка 90 кг;
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Материал сиденьякожзам, ЛДСП
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки10.40 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет