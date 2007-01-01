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Настоящее фото товара Стул барный, складной, Флудир, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный, складной, Флудир
44 оценки
4 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный, складной, Флудир - фото 1Стул барный, складной, Флудир - фото 2Стул барный, складной, Флудир - фото 3Стул барный, складной, Флудир - фото 4

Стул барный, складной, Флудир

Артикул: CH-011-972
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Удобный барный складной стул на металлокаркасе с мягким сидением;
- Стул складывается, что позволяет экономить место при хранении;
- Подходит для дома, лоджии, сада, а также для кафе, баров и ресторанов;
- Оптимален с точки зрения цена/дизайн/качество;
- Надежен и легок в уходе;
- Сидение выполнено из ЛДСП и кож.зама;
- Размеры сидения: 320х320 мм; толщина сидения: 36 мм;
- Размеры в складном виде: 450х110х1035 мм;
- Устойчивые опоры выполнены из металлической трубы, диаметр/толщина каркаса: 20х1,5 мм;
- Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию;
- Расстояние от пола до перекладины: 300 мм; от перекладины до сидения: 450 мм;
- Максимальная нагрузка 90 кг;
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьякожзам, ЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки10.40 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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