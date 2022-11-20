Характеристики товара
Описание
Максимальная нагрузка на стул - 100 кг.
Толщина в сложенном состоянии: 8 см
Высота в сложенном состоянии: 91 см
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина440 мм
- Глубина540 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
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Максимальная нагрузка на стул - 100 кг.
Толщина в сложенном состоянии: 8 см
Высота в сложенном состоянии: 91 см
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