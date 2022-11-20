Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Обивкавелюр Teddy 932
- Материал ножекбук
- Цветрозовый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Камо МРД
Кресло Уни Ка
Стул Юта серый
Стул Бирмингем с прострочкой ромб темно-серая экокожа
Стул Seda 1 khaki / gold / black
Стул Dabl black / gold
Стул Ханна велюр синий
Стул Herman бежевый, велюр, черный каркас
Стул Seattle серая сталь, экокожа, черный каркас
Стул Tehas экокожа, серо-зеленый
Стол обеденный Кулими
Стул Бон экокожа, черный
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
Барное подстолье 1054EM, белое
Полубарное кресло Soho, коричневое
Стул Давид, белый
Стул Дублин серая ткань, массив бука (цвет орех)
Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый
Стул Компьютерное кресло Idon cream
Стул N-36, пластик темно-коричневый
Стул Longer cream
Кресло Кэнди велюр светло-серый
Стул Franc, бежевый
Стул Филл, синий
Стул Oliver велюр пыльно-синий
Стул Corn серый, велюр, черный каркас
Стул Seattle серый, без пальчиковый, черный каркас
Стул Tehas RU экокожа, коричневый антрацит
Стул Lado белый, черный
Стул складной Compact, морилка черная