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Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный - фото 1

Стул Форест Гамп 20мм, чёрный, экокожа чёрный

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Стул Форест 20мм, черный, черный экокожа

Характеристики товара

Описание

Складной стул на металлическом каркасе - идеальное решение для экономии пространства помещения и удобство хранения (балкон, дачный дом). Стальной каркас складного стула с покрытием из порошковой эмали и обивка из экокожи позволяет эксплуатировать стул даже в условиях влаги и перепадов температуры.

Каркас: стальной профиль 20 мм (толщина 1,2 мм) покрытый порошковой краской, устойчивой к механическим повреждениям и влаге

Обивка из экокожи: надёжная, легко очистить поверхность стула.Уплотнённый поролон: долго сохраняет первоначальный вид и не даёт просадки сиденья.

Эргономичная конструкция: удобство и комфорт при сидении оценены сотнями покупателей.

Данные стулья можно использовать как:

  • стулья для дома
  • стулья для дачи
  • стулья для беседок


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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Вес8.7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, поролон
  • Цветчерный

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