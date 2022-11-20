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Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 1Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 2Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 3Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 4Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 5Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 6Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый - фото 7

Складной стул Джонни экокожа черный каркас черный матовый

11 оценок
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Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый
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Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья39.5 мм
  • Глубина сиденья39.5 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

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