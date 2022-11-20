Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Кресло Алекс с резьбой
Диван Alto
Кресло Войд
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Табурет Simply, коричневый
Стул Chilli Square, серебристо-серый/ белый каркас