Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота935 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья425 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Вес6.65 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки16.7 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет