1 коробка / 1 шт.
Габариты: 51x49x56
Вес брутто: 4,84 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 3
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 5
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 23
Чехол 57, журавинка
Чехол 59
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стол складной Монифит
Складной стол Виктория 180
Стол Миллер 140
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Секция стульев 01
Стул Изо
Стул Eames Черный
Стул Eames Зеленый
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Чехол для стола 17
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 20
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Подстолье чугунное Понтэ
Чехол 101
Стул Бриз
Полукресло Самбука
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Чехол 08, бархат
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Narisawa
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Подстолье чугунное Марко КР, зеленый
Подстолье чугунное Марко, зеленый
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Eames Мини детский, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стол Лофт-2
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, синий деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, микрофибра цвет стальной
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Валенсия, бархат, оливковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, черный каркас
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, круглый
Стул Лофт-11 М барный
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 М барный
Кресло Изо G
Стул Eames DSR белый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул барный Акрилик голубой
Стул прозрачный Ванити
Стул Рок синий
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Eames W белый
Стул ЛТ С15380
Стул ЛТ С18475
Стул Eames M белый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стол Лофт 13
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Стул Chic кварцевый
Стул Chic крем-брюле