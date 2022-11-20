Фотография Стул пластиковый Costa Bistrot, красный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Costa Bistrot, красный

4.5
Оптовая цена
от 4 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Costa Bistrot, красный
Стул пластиковый Costa Bistrot, красный
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Стул пластиковый Costa Bistrot, красный

4.5
4490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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