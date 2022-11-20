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Cтул Khasumi черный - фото 1

Cтул Khasumi черный

8 оценок
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Cтул Khasumi белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес5.75 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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