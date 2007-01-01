Характеристики товара
Описание
Дизайн стула поддерживает экологию и сокращает количество отходов, предлагая производство аксессуаров на 60% из сертифицированного переработанного пластика, полученного благодаря использованию энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, и, в свою очередь, на 100% перерабатываемых бесконечное количество раз в эффективном процессе. направлен на то, чтобы не вносить новый пластик в окружающую среду. Полностью экологически чистые продукты, не отказываясь от высоких технических стандартов. Дизайн рисует будущее и окрашивает его в зеленый цвет, защищая планету.
Каркас выполнен из стальных труб Ø16 мм.
Возможность штабелирования до 4 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина580 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет