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Стул пластиковый барный Bard, белый - фото 1

Стул пластиковый барный Bard, белый

Артикул: CH-067-272
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из стеклопластика, устойчивого к УФ-лучам и разработанным специально для использования на открытых площадках. Матовая отделка. Нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования. Изделие на 100% пригодно для переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота985 мм
  • Высота до сиденья745 мм
  • Вес4,3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки1125 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.38 м3

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