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Настоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне
45 оценок
28080
1 360 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне - фото 1Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне - фото 2Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне - фото 3Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне - фото 4Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне - фото 5Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне - фото 6Видеообзор подушек на стулья - видео 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне производства ChiedoCover
Распродажа

Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне

Артикул: CH-001-226
45 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Материал подушки: журавинка / мати / ричард

Наполнитель подушки: синтепон

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал Оптовая ценаруб
Журавинка
 360
Мати
390
Ричард
420
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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