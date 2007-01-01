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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Сано, желтый
49 оценок
12 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло пластиковое Сано, желтый

Артикул: CH-049-312
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайн стула поддерживает экологию и сокращает количество отходов, предлагая производство аксессуаров на 60% из сертифицированного переработанного пластика, полученного благодаря использованию энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, и, в свою очередь, на 100% перерабатываемых бесконечное количество раз в эффективном процессе. направлен на то, чтобы не вносить новый пластик в окружающую среду. Полностью экологически чистые продукты, не отказываясь от высоких технических стандартов. Дизайн рисует будущее и окрашивает его в зеленый цвет, защищая планету.

Каркас выполнен из стальных труб Ø16 мм.
Возможность штабелирования до 4 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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