Товар в корзине. Перейти
Подушка с завязками на стул, темно-серый - фото 1Подушка с завязками на стул, темно-серый - фото 2Подушка с завязками на стул, темно-серый - фото 3Подушка с завязками на стул, темно-серый - фото 4

Подушка с завязками на стул, темно-серый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка с завязками на стул, светло-серый
Подушка с завязками на стул, светло-серый
Следующий Подушка для стула Кьявари, 4см, белая
Подушка с завязками на стул, светло-серый

Характеристики товара

Описание

Декоративная подушка на стул квадратной формы размером 38х38 см с завязками, изготовлена из рогожки - приятной и плотной на ощупь ткани. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Подушка на стул без съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 30 градусов, допустима и ручная и машинная стирка. После стирки достаточно просто встряхнуть изделие и оставить высохнуть естественным образом. Гладить материал необязательно, он практически не мнётся. Если всё же необходимо удалить складки - то их можно отпарить.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Толщина90 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.01 м3

Похожие товары

Подушка-чехол 03 для стула КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 03 для стула Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Подушка-чехол 03 для стула Кьявари

Подушка 01 для стула Кьявари, 5смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
131Хит

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
8

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, чернаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
13

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
11

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
10

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
12

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя

С этим товаром покупают
Чехол 57, габардинНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от950
13

Чехол 57, габардин

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от950
9

Чехол 30

Чехол 27, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
7

Чехол 27, бордовый

Чехол 41, габардин белый Настоящее фото товара Чехол 41, габардин белый , произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 41, габардин белый

Чехол 24, габардинНастоящее фото товара Чехол 24, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 24, габардин

Настоящее фото товара Чехол 49, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол 49, габардин

Чехол 110, габардинНастоящее фото товара Чехол 110, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
6

Чехол 110, габардин

Другие товары из разделаподушки для сидения
Подушка 04 для стула Кьявари на синтепонеНастоящее фото товара Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от26028
360 ₽
13

Подушка 04 для стула Кьявари на синтепоне

В наличии 120 шт.
Подушка 01 для стула Кьявари, 2смНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
11

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узорНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена
14

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор