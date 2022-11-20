Характеристики товара
Описание
Декоративная подушка на стул квадратной формы размером 38х38 см с завязками, изготовлена из рогожки - приятной и плотной на ощупь ткани. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Подушка на стул без съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 30 градусов, допустима и ручная и машинная стирка. После стирки достаточно просто встряхнуть изделие и оставить высохнуть естественным образом. Гладить материал необязательно, он практически не мнётся. Если всё же необходимо удалить складки - то их можно отпарить.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Ширина380 мм
- Длина380 мм
- Толщина90 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.01 м3