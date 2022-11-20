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Стул прозрачный Ванити серый

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Стул прозрачный Ванити

Характеристики товара

Описание

Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.

Штабелируемый.

Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе.Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в упаковке: 4 шт
Вес брутто: 22 кг
Размер упаковки: 810х520х1040 мм
Объем упаковки: 0.438 м3

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияИталия

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