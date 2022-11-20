Фотография Кресло пластиковое Classic, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое Classic, белый

4.9
Оптовая цена
от 1 990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Classic, белый
Кресло пластиковое Classic, белый
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Кресло пластиковое Classic, белый

4.9
1990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3,3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота900 мм

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