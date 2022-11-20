Характеристики товара
Описание
Современный и лаконичный стул с удобной спинкой обеспечит максимальный комфорт и уют. Прекрасно дополнит интерьер кухни или гостиной, а также подойдет для оформления кафе или ресторана. Обивка стула выполнена из мягкой ткани. Каркас изготовлен из металла в черном цвете и способен выдержать максимальную нагрузку до 120 кг.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 70,5*71,5*54
Вес брутто: 27,6
Объем: 0,272
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина470 мм
- Глубина430 мм
- Вес6.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки705 мм
- Высота упаковки715 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки27.60 кг