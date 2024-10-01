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Реальное изображение товара 1 Стул Маллин, велюр черный, ножки черные производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Стул Маллин, велюр черный, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Маллин, велюр черный, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Маллин, велюр черный, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Маллин, велюр черный, ножки черные производства ChiedoCover
+77Реальное изображение товара 7 Стул Маллин, велюр черный, ножки черные производства ChiedoCover

Стул Маллин, велюр черный, ножки черные

Артикул: CH-018-504
87 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный

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