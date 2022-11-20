Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая

11 оценок

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Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая

4.6
6 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Полубарный стул Ben bar
Полубарный стул Ben bar
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Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес6 кг
  • Цветсерый

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