Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5.9 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет