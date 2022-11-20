Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 55*57*66 см
Вес брутто: 14,5кг
Объем: 0,2
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Весна габардин
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Лавандовый принт габардин
Скатерть Icecream габардин
Скатерть Ричард, прямоугольная
Скатерть Лен, зеленый
Стул Логан велюр пыльно-розовый
Стул Логан велюр пыльно-розовый/ белые ножки
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный