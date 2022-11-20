Стул Кензи пыльно-розовый

9 оценок

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Стул Кензи пыльно-розовый

4.8
11 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 55*57*66 см

Вес брутто: 14,5кг

Объем: 0,2

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Материал сиденьяткань
  • Высота830 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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