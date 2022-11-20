Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,2 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 20мм
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Фуд-корт
Стул Джулиан, синий
Стул Престиж Люкс
Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой
Стул Вилла, белая рогожка
Стул Style DSW коричневый x4
Диван угловой JIMI, горчичный
Диван угловой JIMI, табачный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло