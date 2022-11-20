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Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - фото 1Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - фото 2Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - фото 3Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - фото 4Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - фото 5Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - фото 6

Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 0909
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 666666
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 0404
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 1414
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 88
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 4141
Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки - обивка в цвете 2626
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Стул Роза, велюр коричневый, спинка жаккард, коричневые ножки — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Роза, коричневый жаккард, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, коричневый жаккард, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Роза Диамант, Zizi 633, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза Диамант, Zizi 633, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное деревоФотография товара Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, коричневый велюр, деревянные ножки венге от компании ChiedoCover.Стул Роза, коричневый велюр, деревянные ножки венгеФотография товара Стулья Роза Диамант, велюр коричневый, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стулья Роза Диамант, велюр коричневый, ножки деревянные Фотография товара Стул Роза, жаккард Dolce vita Blue lagoon, Jazz deep taupe, ножки серебро от компании ChiedoCover.Стул Роза, жаккард Dolce vita Blue lagoon, Jazz deep taupe, ножки сереброФотография товара Стул Роза на крутящейся основе, шенилл Valenta 1 от компании ChiedoCover.Стул Роза на крутящейся основе, шенилл Valenta 1Фотография товара Стул Роза, велюр желтый, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр желтый, ножки старинный орех
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