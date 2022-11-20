Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки

12 оценок

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Стул Валенсия, велюр аквамарин, золотые ножки

5
6 990 ₽7 990 ₽
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Стул Валенсия, велюр бордо, золотые ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 63*47*67

Вес брутто: 18,000

Обьем: 0,198

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

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