1 коробка / 4 шт.
Габариты: 63*47*67
Вес брутто: 18,000
Обьем: 0,198
Новогодний чехол на стул 01
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/розовый
Стул Валенсия, велюр кремовый, хромированные ножки
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Стул Валенсия, велюр пыльно-розовый, золотые ножки
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
Стул Kongsberg, голубой, сплошной