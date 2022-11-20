Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Вес5,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 23
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Стул Кромвель, фиолетовый
Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
Кружка 340 мл Royal White 6, 48
Педикюрное кресло Соната
Стеллаж Классика №2
Люстра Ontario 15
Ковер AGATA LUXURY GOLD 160 x 230
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim