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Табурет Лофт-12 М

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес5,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

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