Фотография Стул пластиковый Bora Bistrot, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bora Bistrot, белый

4.8
Оптовая цена
от 4 490 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
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Стул пластиковый Bora Bistrot, белый

4.8
4490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм
  • Цвет10

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