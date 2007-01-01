Характеристики товара
Описание
Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Нескользящие ножки.
Вес 3,7 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес3,7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет