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Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
37 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый - фото 1Стул пластиковый Bora Bistrot, белый - фото 2

Стул пластиковый Bora Bistrot, белый

Артикул: CH-011-982
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой.

Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Нескользящие ножки.

Вес 3,7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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