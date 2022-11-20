Товар в корзине. Перейти
Стул Quinby белый - фото 1

Стул Quinby белый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Quinby серый
Стул Quinby серый
Следующий Стул Quinby бежевый
Стул Quinby серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 77 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 4 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49030
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 16 шт.
С этим товаром покупают
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Alto 160 черный мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Alto 160 черный мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 900
Оптовая цена
9

Стол Alto 160 черный мрамор матовый

В наличии 10 шт.
Консоль Таун 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99053
37 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль Таун 115*30 серебро

В наличии 54 шт.
Стол Олимпик, коричневыйНастоящее фото товара Стол Олимпик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
13

Стол Олимпик, коричневый

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 23 шт.