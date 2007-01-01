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Настоящее фото товара Стул пластиковый Эир, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Эир, черный
44 оценки
9 590
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Стул пластиковый Эир, черный

Артикул: CH-009-362
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Эир изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые стулья серии Эир с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья Эир можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;

- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;

- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;

- армирован стекловолокном;

- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х770х900 мм.
Объем упаковки: 0.36 м³.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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