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Стул пластиковый Air, черный

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Стул пластиковый Air, бежевый

Характеристики товара

Описание

Стул Air изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.

Пластиковые стулья серии Air с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые стулья Air можно использовать в том числе и на открытых площадках.

Особенности:

- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;

- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;

- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;

- армирован стекловолокном;

- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х770х900 мм.
Объем упаковки: 0.36 м³.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Материалпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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