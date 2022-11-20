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          Фотография Стул Zig Zag желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Zig Zag желтый

          4.2
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          от 4 690 ₽5 190 ₽
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          Стул Zig Zag желтый

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          4690 ₽5190 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина450 мм
          • Высота до сиденья450 мм
          • Ширина480 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес5 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота810 мм

          Популярные варианты обивки

          КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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