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Настоящее фото товара Стул Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Калисто
81 оценка
17 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Калисто

Артикул: CH-030-220
81 оценка
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота870 мм
  • Вес5.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота870 мм
  • Вес5.3 кг
  • Объем0.15 л
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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