Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина460 мм
- Длина460 мм
- Вес5.3 кг
- Объем0.15 мл
- Количество мест1
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Люстра Bouquet 6
Кресло пластиковое Delta Basic
Часы настенные 01057
Стул Аранд с регулировкой
Стул Tintin, розовый велюр/ белый каркас
Обеденная группа Океаник, на 4 персоны
Стол Plain 116-158*74 бетон/черный