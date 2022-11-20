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Стул Калисто

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Стул Жерардо
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Стул Жерардо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина460 мм
  • Вес5.3 кг
  • Объем0.15 мл
  • Количество мест1

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