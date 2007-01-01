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Настоящее фото товара Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания
94 оценки
16 1909
17 750 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 1Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 2Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 3Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 4Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 5Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 6Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания - фото 7
Распродажа

Стул Флай, рогожка синяя, поворотное основания

Артикул: CH-049-765
94 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.

Данный образец стула имеет обивку из рогожки, опора металл на поворотной основе цвет черный Ral 9005.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекметалл
  • Цветголубой, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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