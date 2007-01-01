Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку из рогожки, опора металл на поворотной основе цвет черный Ral 9005.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина590 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасагнутоклееная фанера
- Материал ножекметалл
- Цветголубой, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет