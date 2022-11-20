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Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - фото 1Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - фото 2Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - фото 3Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - фото 4

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

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Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Следующий Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете 1818
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой - обивка в цвете blackblack
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