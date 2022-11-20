Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Чехол 36
Чехол 10
Подстолье металлическое барное Классика
Кресло Пэчворк "Скетч"
Блюдо прямоугольное с волнистным краем 360х250 мм Royal White 4, 12
Блюдо прямоугольное с волнистым краем 410х270 мм Royal White 4, 8
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Этажерка Классика №1
Барный стул Scaff