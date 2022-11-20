Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни.
Эргономичный дизайн
Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (47 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста.
Обивка из рогожки
Рогожка – особо прочная экологичная ткань с тройным переплетением нитей. Материал обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, прост в уходе.
Металлические ножки с принтом под дерево
Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет натурального дерева.
Подходит для любого интерьера
Стул для кухни Валенсия органично вписывается как в современные (лофт, сканди, поп-арт, минимализм), так и в классические интерьеры. Благодаря износостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов стул можно использовать в условиях интенсивной эксплуатации в таких местах:
- кафе;
- ресторанах быстрого питания;
- барах;
- на выездном обслуживании.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина540 мм
- Высота865 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес3.65 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаткань
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки16 кг