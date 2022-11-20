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Стул Валенсия SN темно-серый

Артикул: CH-050-398
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул кухонный Валенсия – универсальная модель, подходящая для меблировки любой части жилого помещения, от кухни до спальни.

Эргономичный дизайн
Мягкие спинка и сидение образуют единый каркас, что делает стул более прочным и долговечным. Скругленные углы и отсутствие скрепляющих элементов позволяют без напряжения принимать естественные позы. Стандартная высота сидения (47 см) обеспечивает комфортную посадку для людей любого роста.

Обивка из рогожки
Рогожка – особо прочная экологичная ткань с тройным переплетением нитей. Материал обладает хорошей гигроскопичностью, не вызывает раздражения кожи, прост в уходе.

Металлические ножки с принтом под дерево
Опора и ножки стула выполнены из металла, окрашенного в цвет натурального дерева.

Подходит для любого интерьера
Стул для кухни Валенсия органично вписывается как в современные (лофт, сканди, поп-арт, минимализм), так и в классические интерьеры. Благодаря износостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов стул можно использовать в условиях интенсивной эксплуатации в таких местах:

- кафе;

- ресторанах быстрого питания;

- барах;

- на выездном обслуживании.



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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.65 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаткань
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки16 кг

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