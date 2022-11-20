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Кресло Dasch, жаккард / клетка

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – жаккард "02 Gri"
  • Ножки – морилка старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм

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