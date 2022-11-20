Характеристики товара
Описание
- Обивка – жаккард "02 Gri"
- Ножки – морилка старинный орех
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Ширина700 мм
- Глубина680 мм
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