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Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 1Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 2Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 3Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 4Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 5Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 6Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 7Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 8Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - фото 9Видеообзор: Стул Самба - видео 10
Реальное изображение товара 1 Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника производства ChiedoCover

Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника

Артикул: CH-054-987
14 оценок
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Фотография товара Стул-кресло офисное Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом и пюпитром, который станет отличным дополнением вашего офиса или же учебного пространства. Его каркас выполнен из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Хромированный финиш придает стулу стильный и элегантный вид. Классический черный цвет легко впишется в любой интерьер, а качественная обивка гарантирует долговечность и комфорт.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.

• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.

• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.

• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения конференция, создавая атмосферу комфорта и стиля. Сдержанный черный цвет и качественная обивка создают современный и стильный вид. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасагальваника
  • Модификации стулапюпитр
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам
  • Материал ножекметалл
  • Коллекция тканиGalaxy black

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Популярные варианты обивки

Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете 22
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете 0909
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Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
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Варианты каркаса

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Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете БронзаБронза
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете ТитанТитан
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете СереброСеребро
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете ПиранПиран
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул-кресло офисное Самба с пюпитром, кожзам Galaxy black, каркас гальваника - каркас в цвете БелыйБелый

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