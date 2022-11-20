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Кресло Richard, замша

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Пуфик Слон без крышки, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Противоречивое и одновременно сдержанное, строгое и утонченное, образец английского стиля – это все про кресло Richard. В этой модели соединились и плотно переплелись традиции с современными технологиями. Кресло заинтересует Вас с первого взгляда, поразит геометрией силуэта и динамичностью дизайна, добавит ноты аристократизма любому помещению.

Лаунж кресло Richard обладает собственным характером, выражает спокойствие,
неординарность и свою исключительность. Высокая спинка нашла свое продолжение
в виде так называемых «ушек». Они подарят особое ощущение защищенности и
теплоты сидящему в нем. Стильные акценты в виде декоративной строчки
ромбиками придают особый шарм и подчеркивают глубокий цвет материала, в
котором выполнено кресло.
Обивка
Вся коллекция Richard выполнена в сверхпрочной замше, стильной и
долговечной. Это плотный и приятный материал создан, чтобы дарить невероятные
тактильные ощущения и комфорт. Неоспоримое преимущество замши – это легкость
ухода и простота чистки.
Цвет: Серый графит
Глубокий темно-серый оттенок выглядит далеко не скучно! Наоборот, он
завораживает, создает особый шарм и энергетику. В интерьере его можно
сочетать с разными цветами, так как он способен еще больше подчеркнуть
их.
Каркас
Модель имеет высокопрочный металлический каркас, самый надежный, какой
только можно себе представить. Это является гарантом того, что кресло будет
служить вам очень долго, даже в условиях интенсивной эксплуатации и больших
нагрузок!
Наполнитель
В качестве наполнителя используется литой (формованный) пенополиуретан
высокой плотности. Даже при длительном использовании он не теряет форму и не
деформируется. Такое наполнение гарантирует долгий срок службы изделия, что
особенно важно для коммерческого использования (при эксплуатации в сегменте
HоReCa).
Ножки
Изящные тонкие ножки завершают оригинальный силуэт кресла. Матовое серое
покрытие металлических ножек создает иллюзию текстуры бетона, за счет чего
они выглядят оригинально и революционно.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина610 мм
  • Материалискусственная замша
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки13.40 кг

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