Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас
Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас
Следующий Стул Amaretto, античный графит/ черный каркас
Стул Ally, античный темно-серый/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветбежевый, черный

Другие товары из раздела

Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
6

Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркас

В наличии 100 шт.
Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 800
Оптовая цена
14

Стул Amaretto, античный серо-бежевый/ черный каркас

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Скатерть квадратная, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Скатерть квадратная, лен классический

Настоящее фото товара Скатерть Комбинация, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
12

Скатерть Комбинация, круглая