Характеристики товара
Описание
Стул кухонный «Валенсия» из серой искусственной кожи универсален для любого современного интерьера. Классическое сочетание светлого и темного оттенков серого уместно в классической, современной и авангардной обстановке. Каркас модели выполнен из металла с принтом под дерево – даже тонкие ножки создают прочное основание. Сиденье обтянуто искусственной кожей с сохранением естественной неровной фактуры.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 65х58х49
Вес брутто: 20,5 кг.
Объем: 0,1847
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина430 мм
- Глубина530 мм
- Вес4.6 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаискусственная кожа
- Максимальная нагрузка110 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки20.50 кг