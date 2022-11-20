Фотография Стул В-2 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул В-2

4.4
Оптовая цена
от 1 850 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул В-2
Стул В-2
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Стул В-2

4.4
1850 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота930 мм

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