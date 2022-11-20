Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветжелтый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Комплект уличной мебели Кемер
Комплект уличной мебели Коста
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
Прихожая лофт Нагпур
Прихожая лофт Наилси
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