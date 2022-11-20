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Кресло Mariano, молочный

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Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
660 x 550 x 1060 мм
Вес
8 кг
Объем
0.38 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм

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