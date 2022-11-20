Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
660 x 550 x 1060 мм
Вес
8 кг
Объем
0.38 куб. м
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
660 x 550 x 1060 мм
Вес
8 кг
Объем
0.38 куб. м
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Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
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Стул Такер полубарный, голубой деревянный
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